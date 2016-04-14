محامى عام شرق القاهرة يتلقى استئناف 5 متهمين على حبسهم فى أحداث المطرية

تلقى المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، استئناف 5 متهمين على حبسهم 45 يوما، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر وحرق المنشآت العامة، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير الماضى، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الاستئناف غدا الخميس.

وشملت القضية عدة أحراز ضبطت مع المتهمين عبارة عن أكياس بلاستيكية تحتوى على العشرات من الألعاب النارية، وتى شيرتات مدون عليها "الثورة حق ودين"، وهواتف محمولة مختلفة الأنواع وحقيبة نبيتى اللون بداخلها عدد 18 شال رصاصى اللون، ولواصق بنية اللون، وحقيبة رصاصى اللون بداخلها زجاجات مياه، ومطواة قرن غزال، ومنشورات مدون عليها علامة رابعة، ونبل حديد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا أبرزها ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فى القتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت، منها حريق السجل المدنى بالمطرية والتظاهر والتجمهر وترويع المواطنين.

تعود أحداث الواقعة إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث دعت جماعة الإخوان إلى التجمهر والتظاهر بعدة مناطق بالمطرية، منها شارع الأربعين وميدان المسلة وأمام مسجد الجمعية الشرعية، وقاموا بأعمال حرق وتخريب، حيث ألقت الشرطة القبض على عدد منهم .

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