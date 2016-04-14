القيادة حريصة على الاهتمام بأبنائها المبدعين

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن قيادة الوطن حريصة دوماً على الاهتمام بأبنائها المبتكرين والمبدعين، حيث جعلت الابتكار عنواناً رئيسياً لهذه المرحلة، مشيراً سموه إلى جهود الحكومة في نشر المعرفة وتأكيد أهميتها بمسيرة البناء والنهضة.

جاء ذلك خلال حضور سموه أمس في العاصمة أبوظبي حفل تخريج البرنامج الثاني لرعاية المبتكرين التابع لمركز وزارة الداخلية للابتكار، والدفعة الأولى من دبلوم الابتكار والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع كليات التقنية العليا.

واطلع سموه على 6 مشروعات ابتكارية جديدة تم اختيارها من بين مجموعة كبيرة من المشروعات التي قدمها منتسبو وزارة الداخلية، لتعزيز مسيرة العمل الشرطي والأمني.

مسيرة

وقال سموه: نعول كثيراً على المشروعات الابتكارية التي قدمها منتسبو وزارة الداخلية والتي تعد من المشروعات الذكية، في تعزيز مسيرة العمل الشرطي والأمني، مضيفاً سموه أن الموهبة والإبداع والابتكار، لا تستمر دون التنمية والرعاية، وتوفير البيئة المناسبة لها، حاثاً سموه الخريجين، على مواصلة العمل والتطوير لرد الجميل إلى هذا الوطن المعطاء، وقيادته الرشيدة.

وكان سموه قد شاهد مادة تصويرية حول مسيرة الابتكار، ودعم قيادة الوطن للمبدعين والمتميزين، وفكرة موجزة عن دبلوم الابتكار، كما كرم سموه إدارة الابتكار بمركز «محمد بن راشد» للابتكار ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، ومركز وزارة الداخلية للابتكار وفريق العمل القائم على الدبلوم، وأوائل الخريجين من المبدعين والمبتكرين.

مشروعات

وشملت المشروعات التي اطلع عليها سموه، مشروع نقاط التفتيش الذكية التي تستخدم في البوابات، ونقاط التفتيش للفعاليات والمناسبات والأحداث الكبرى، حيث أوضح المقدم سالم أحمد العفريت أن المشروع يهدف إلى دعم التحول من النطاق التقليدي إلى منظومة متكاملة تتضمن كاميرا لحساب عدد الجمهور، وتقدم إحصائيات دقيقة لحالات دخولهم لحضور الفعاليات والمناسبات والمعارض والمؤتمرات.

وشملت المشروعات الابتكارية الجديدة مشروع البصمة لأثبات الهوية، وذكر الرائد جابر سعيدات النصوري من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أن المشروع يوفر خاصية الاستعانة بالبصمة لحالات الهوية المزورة، وإثبات هوية السيدات التي تطرأ عليها تغيرات بفعل عمليات التجميل والحالات التي يقوم فيها بعض الأشخاص بالادعاء بسرقة هوياتهم أو فقدانها والأشخاص الذين يقومون بعمليات جراحية لإنقاص الوزن والتي يترتب عليها تغيرات في ملامح الوجه ويصعب التعرف عليها.