حبس شاذ جنسيا 4 أيام لاتهامه بممارسة الفجور والدعاية لها بالإنترنت

أمر على السيسى وكيل أول نيابة العجوزة، برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، بحبس شاذ جنسيا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بممارسة الفجور.

والإعلان عنها عن طريق الإنترنت، فى المحضر رقم 9189 لسنة 2016، جنح العجوزة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة المهندسين، القبض على المتهم "خالد.م.م"، عامل، بعد قيامه بالترويج على الإنترنت لممارسة الفجور، من خلال تقاضى مبالغ مالية، تصل إلى 500 دولار، من خلال الاتفاق فيما بينه وبين راغبى المتعة الحرام.

وأمام النيابة اعترف المتهم بأنه متزوج ولديه طفل، وأنه مريض ويعانى من مرض نفسى، وعثر بحوزته على هاتف محمول به صور له، وهو يرتدى ملابس نسائية، لافتا إلى أنه كان على علاقة بأحد الأشخاص استمرت طويلا، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة المحضر، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة.

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