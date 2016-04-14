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الاتحاد الأوروبى قلق من ارتفاع عدد المهاجرين الموجودين من ليبيا

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الاتحاد الأوروبى قلق من ارتفاع عدد المهاجرين الموجودين من ليبيا الاتحاد الأوروبى قلق من ارتفاع عدد المهاجرين الموجودين من ليبيا

>عبر رئيس المجلس الاوروبى دونالد توسك أمس الاربعاء عن قلقه من ارتفاع عدد المهاجرين المحتملين الموجودين فى ليبيا ملمحا الى انه قد يتوجب على الاتحاد الاوروبى مساعدة مالطا وايطاليا فى حال تدفق اعداد كبيرة منهم.

وقال توسك أمام البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج شرق فرنسا ان "عدد المهاجرين المحتملين فى ليبيا مقلق. هذا يعنى انه علينا ان نكون مستعدين لمساعدة مالطا وايطاليا اذا طلبتا ذلك وان نبرهن على تضامننا معهما".

واضاف توسك انه منذ بداية هذه السنة وصل نحو عشرين الف مهاجر بطريقة غير مشروعة الى اوروبا "عبر الطريق المتوسطى الاوسط"، مشيرا الى ان "العدد يرتفع".

واشار الى ان هؤلاء مواطنون من دول افريقيا مثل نيجيريا وغامبيا وغينيا وساحل العاج ولا لا سوريين بينهم.
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