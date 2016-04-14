"شباب البومب 5" يراهن على الشباب ومشاهدات يوتيوب

على الرغم من أنّ أجزاءه الأربعة السابقة عرضت على التلفزيون السعودي، من المتوقّع عرض الموسم الخامس من مسلسل "شباب البومب" في رمضان المقبل على قناة روتانا خليجية، بعد أن حقق الجزء الأخير منه عدد مشاهدات بالملايين عبر يوتيوب.

ويقدّم المسلسل الكوميدي الشبابي "شباب البومب" في جزئه الخامس، الذي يتمّ تصويره حالياً في الرياض وبعض مدن المملكة، العديد من الأفكار الشبابية والتجديد في التناول الدرامي، ويناقش الكثير من القضايا التي تهمّ الشباب، ويطرح العديد من المشاكل الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية والترفيهية والأكشن والرياضية، في قوالب فنية تجمع ما بين الكوميديا والتراجيديا.

والعمل من تأليف ورشة كتابة تضمّ كلاً من: عبد العزيز الفريحي وسامي مزيد وعبدالله الوليدي ومحمد الفهادي ومحمد الغزي، ومن إنتاج وبطولة الفنان فيصل العيسى، ومن إخراج سمير عارف، في وقت يتولّى بطولة العمل: شعيفان محمد وعبد العزيز الفريحي ومهند الجميلي وسلمان المقيطيب وعلي المدفع وعبدالرحمن الرقراق وحمد المزيني وعبدالعزيز المبدل ومحمد الكنهل ومرزوق الغامدي، إلى جانب عدد من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي.

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