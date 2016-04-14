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حسن عسيري خارج رمضان ممثلاً ومنتجاً

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الخميس 14-04-2016 00:08

يغيب الفنان حسن عسيري عن رمضان 2016 درامياً بشكل كامل، لأول مرة منذ سنوات، سواء كممثل من نجوم الدراما أو كمنتج فني.

ولم يقدّم عسيري عملاً درامياً من بطولته في رمضان الماضي، بل اكتفى بالظهور كضيف شرف في مسلسل "منا وفينا"، أمام الفنان عبدالله السدحان وباقة من نجوم المملكة، على التلفزيون السعودي، كما شارك في بطولة مسلسل "طريق المعلمات" مع زهرة عرفات وهيفاء حسين على mbc، إلا أن عرض العمل تأجّل لما بعد رمضان 2015.

ويعدّ حسن عسيري من أهمّ النجوم وأصحاب الحضور في الموسم الرمضاني، منذ سنوات طويلة، سواءً كممثل أو كمنتج، إذ قدّم طوال الأعوام الماضية عدّة أجزاء من أعماله "كلام الناس" و"بيني وبينك" أو "قول في الثمانينات" وغيرها.

يذكر أن المسلسل السعودي الاجتماعي "بين ليلة وضحاها"، الذي عرض خارج خريطة رمضان على عدد من القنوات الفضائية مؤخّراً، هو آخر أعمال الفنان حسن عسيري كمنتج، عبر شركته "الصدف"، ومن إخراج الأردني رائد عودة، ومن بطولة: عبد المحسن النمر ويامور وخالد البريكي وفخرية خميس ومنى شداد وإلهام علي وميسون الرويلي وغيرهم.

 

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