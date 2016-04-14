بالصور: مروة ناجي تعلن الحداد وتعيش لحظة "قاتمة السواد"

بدلا من الاحتفال بلقبها الأول فى جائزة الميما، اتشحت صفحة نجمة برنامج ذا فويس المطربة الشابة مروة ناجي بالسواد، بعدما فقدت والد زوجها ، وقالت أنها تودعه فى لحظة قاتمة السواد من حياتها، لأنه كان بمثابة والدها وتعلمت منه الكثير.

مروة نشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لحماها وعلقت عليها قائلة:"فى لحظة قاتمة السواد مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى لكم اليوم أبويا وحمايا الغالى المثقف الكبير مصطفى مجاهد".

أضافت: القلب يكاد ينفطر نصفين من شدة الحزن على فراقه (انا لله وإليه راجعون) لا مرد من قضاء الله وقدره فادعوا له بالرحمة والغفران وأن يتغمده الله بواسع رحمته".

يذكر أن المطربة مروة ناجى أوشكت على الانتهاء من تصوير ألبومها الجديد الذي سيطرح خلال الفترة المقبل، وكانت تستعد للاحتفال بأول فوز لها فى الجوائز العربية الكبري، بعدما حصلت علي اللقب بتصويت الجمهور.

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