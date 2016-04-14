بالصور: كيت ميدلتون تطعم الحيوانات وهذا ما قالته عن الأمير جورج

في إطار جولتهما الهندية، زار الأمير ويليام William وزوجته الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton ملجأ للحيوانات التي تعرضت للإصابة أو فقدت أهلها في البرية، ونشرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية صوراً للأميرين خلال وجودهما هناك.

ميدلتون ظهرت وهي تطعم الفيلة الضعيفة التي تحتاج الى رعاية خاصة، وعلامات السعادة بدت على وجهها بشكل واضح، حيث انها تشدد دائماً على ضرورة الرفق بالحيوانات والعناية بها.

كما زار ويليام وزوجته منتزه Kaziranga الوطني في Assam، لإلقاء نظرة على حيوان وحيد القرن وإطعامه.

أما عن سبب عدم اصطحاب الأمير جورج George وشقيقته الأميرة شارلوت Charlotte في هذه الرحلة المميزة، فقالت الدوقة إن إبنها البالغ من العمر عامين شقي جداً، ولو كان معهما لكان ركض في كل مكان. وأكدت ان الزيارة الثانية للهند ستكون عائلية، وسيتعرف طفليها على هذا البلد.

يشار الى ان زيارة ويليام وميدلتون بدأت في 10 أبريل، وستستمر حتى 16 أبريل الجاري.

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