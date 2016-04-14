ايلتشين سانجو بطلة "حب للإيجار" ضحية غاز مسيل للدموع

وقعت النجمة التركية الصاعدة إيلتشين سانجو الشهيرة بعايدة في "حكاية حب" وبدفني في "حب للإيجار" ضحية غاز مسيل للدموع خلال حضورها المباراة الأولى لفريق بشيكتاش وبورصة سبور لكرة القدم في ملعب ستاد فودافون أرينا الجديد التابع لفريق بشكيتاش المطل على بحر البوسفور في مباراة إفتتاحه الرسمي . وهو أول ملعب ضخم بتقنيات ذكية عالمية لتفرده عن أي ملاعب بالعالم بأنظمة وتقنية صوت عالية المستوى فيه وذكية، بالإضافة إلى 787 كاميرا مراقبة، وإنترنت مجاني للمتفرجين،وشاشة عرض لكل مقعد ومتفرج حتى يرى المتفرج المباراة بصورة واضحة، ومسجد صلاة للاعبين، ويتسع لحوالي 42 ألف متفرج، ،و بلغت قيمة بنائه مئة مليون دولار خلال ثلاث سنوات .

وذهبت إيلتشين سانجو مع حبيبها يونس أوزديكين الذي تربطها به علاقة حب طويلة من 6 سنوات لتشجيع فريقها المفضل بشيكتاش في مباراته الرياضية الأولى في ملعبه التي افتتح بها الإستاد بعد انتظار عشاق نادي وفريق بشيكتاش 1000 يوم لانتهاء بناء الملعب،وحدثت أعمال شغب ومسيرة جراء التدافع استوجبت لجوء رجال الأمن في الإستاد إلى استعمال الماء والغاز المسيل للدموع لتفريق الجمع وإيقاف الشغب،وقد وقع العديد من الأطفال والنساء والمشاهير ضحايا الغاز من بينهم سيركان تشاي أوغلو بطل "موسم الكرز"،وأراس بلوط أنيملي بطل "على مر الزمان" و"حريم السلطان 4" وعشرات غيرهم، و أيضاً الممثلة الشهيرة إيلتشين سانجو وحبيبها يونس. فخرجا من المدرجات داخل الملعب يتمشيان خارجه، وهما يعانيان من الغاز ومنزعجان منه صحياً للغاية.

والأمن التركي منذ انفجارات تقسيم وأنقرة وديار بكر تشدد الرقابة الأمنية في المناطق الحيوية والمناسبات الرسمية والمؤتمرات الحاشدة. ومن بينها الملاعب الرياضية المركزية الشعبية التي تشهد حضوراً جماهيرياً حاشداً كافتتاح ملعب فودافون أرينا الهام لآلاف من عشاق رياضة كرة القدم وفريق بشيكتاش التركي الشهير.

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