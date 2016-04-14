محمد العرابى: دعم مصر سيعلن ملاحظاته على بيان الحكومة خلال ساعات

قال السفير محمد العرابى القيادى بائتلاف دعم مصر ، إن الائتلاف انتهى من تحديد ملاحظاته حول بيان الحكومة بعدما انتهت جميع الأحزاب المشاركة فى الائتلاف من توصياتها حول برنامج الحكومة، مشيراً إلى أن الائتلاف سيلقى بيان ملاحظاته حول برنامج الحكومة خلال ساعات، وربما تكون خلال جلسة اليوم أو غداً.

وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع"، أن الملاحظات ستتضمن جميع التوصيات التى وردت فى ملاحظات أحزاب المؤتمر والشعب الجمهورى وحماة الوطن والحرية ومصر الحديثة ومستقبل وطن، وتم إضافة ملاحظات أخرى لدى النواب المستقلين فى الائتلاف بعدما اجتمع معهم الائتلاف.

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