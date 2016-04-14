تداول فيديو لسائق تاكسى يشعل النيران بسيارته لتعثره فى سداد أقساطه

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، فيديو وصور، ترصد اندلاع النيران بتاكسى أبيض اللون، بميدان التحرير، ناحية شارع القصر العينى، قالوا إن سائقه أشعل النيران به لتعثره فى سداد أقساطه.

وتبرز الصور، ارتفاع ألسنة النيران والأدخنة بمحيط المنطقة، فيما قيام رجال الحماية المدنية بإطفاء الحريق بواسطة المياه، وسط تواجد قوات الأمن المكلفة بتأمين الميدان .

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