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مستقبل وطن لـ"على عبد العال": لولا الأحزاب ما نجحت قائمة فى حب مصر

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مستقبل وطن لـ"على عبد العال": لولا الأحزاب ما نجحت قائمة فى حب مصر مستقبل وطن لـ"على عبد العال": لولا الأحزاب ما نجحت قائمة فى حب مصر
قال أكمل نجاتى عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول أنه لا يوجد بنية حزبية وإلتزام حزبى هو أمر خاطئ، وكان عليه أن ينأى بنفسه عن الحديث حول العمل حزبى تحت قبة البرلمان.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، "ندعو رئيس مجلس النواب أن يتمهل قليلاً لأن الأحزاب فى لديها بنية حزبية وإلتزام حزبى، فلولا البنية الحزبية للأحزاب ما كانت قائمة فى حب مصر نجحت فى البرلمان وهى القائمة التى ينتمى لها الدكتور على عبد العال.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن هناك أحزاب حققت طفرة فى العمل الحزبى من بينهم مستقبل وطن، الذى يقوده الشباب، وعلى رئيس البرلمان أن يدعم التجارب الحزبية ولا يهاجمها.

وكانت الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال إن رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن أبلغه بقائمة أعضاء الهيئة الذين سيتحدثون فى بيان وهذا حقه طبقاً للائحة، لكن بعض نواب مستقبل وطن اعترضوا ممن لم يتضمن أسماءهم ضمن الكشف المقدم من رئيس الهيئة البرلمانية، وسجلوا أسمائهم فى طلب الحديث، وهذه المشكلة تكررت فى أحزاب أخرى، فيبدو أن الالتزام الحزبى لم نصل إليه بعد.


>رئيس البرلمان: 460نائبا طلبوا الحديث عن بيان الحكومة..ولا يوجد التزام حزبى

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مصر 365

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