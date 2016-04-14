فتاة تدفع ثمن وقوعها فى حب مديرها بانتشار فيديوهاتها الجنسية معه

أقامت "رباب.ا" دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد "مدحت.س" بعد أن أدعت قيام مديرها بالعمل بمحاولة إقناعها بالزواج عرفياً منه وعندما رفضت هدها بطردها من العمل فوافقت وبعد معاشرتها كالأزواج لمدة 10 شهور تركها ولكن بعد أن نشر لها فيديوهات جنسية معه بين أصدقائه وأخفى وجهه.

وأكملت فى الدعوى رقم 2987 لسنة 2016 أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة "أحاطنى باهتمام شديد وأخذ يكتب فى أشعار فأثار اهتمامى لأننى لم أجد من أحد هذا التعامل عند عائلتى، ولكن مع الوقت ظهر على حقيقته بعد أن عرض على العيش معه والقيام بأشياء خادشة للحياء".

وتابعت "عندما رفضت بدأت المعركة معى وتهديدى بطردى من العمل ووقتها وجدت بالفعل أننى سأخسر كل ما فعلته طوال سنتين فى شغل تلك الوظيفة فاقترحت عليه أن نفعل ما يريده ولكن فى الحلال وقمنا بتحرير عقد زواج عرفى واستمرت علاقتنا فى الخفاء لمدة 10 شهور".

وأضافت "كان يصورنى وأنا فى صحبته ويبرر ذلك بأنه يفتقدنى دائماً بسبب غيابى عنه ولكنى لم أكن أعلم أننى واحدة من ضمن القائمة التى تحتوى عليها مكتبته وبعد أن قضى وقت لطيف معى قام بالتهرب منى وقال لى نصاً: أننى أخذت المقابل فلا داعى للاستمرار فى تلك الزيجة المشبوهة".

واستطردت "عندما هددته بالإفصاح عن ما بيننا قام بنشر فيديوهات كانت لى بصحبته ووزعها بين أصدقائه ليشوه سمعتى، وقال أننى أحاول أن أغويه حتى يقع فى فخ الزواج منى وأنكر ما بيننا وبفضل سلطته وعلاقته تسبب فى طردى من العمل، ووجدت نفسى قد خسرت كل شى وخصوصاً بعد أن علمت أسرتى بما فعلته".

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