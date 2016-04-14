وزيرة التعاون الدولى تناقش برامج الحكومة مع مؤسسات التمويل فى أمريكا

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إنها سوف تعقد اجتماعات متتالية خلال الساعات القادمة، مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث سيتم التطرق لبرنامج الحكومة وشرح أولويات العمل على صعيد برامج التنمية المجتمعية والاقتصادية، وهذه الاجتماعات ستشمل اجتماعًا مع حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واجتماع آخر من سيرى موليانى، العضو المنتدب للبنك الدولى، واجتماع آخر مع مسؤولى وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجيكا"، ومؤسسة التمويل الدولية ومجلس إدارة البنك الدولى، لمناقشة كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت سحر نصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى لقاء بمقر البنك الدولى فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، إنها عقدت لقاءً مع مسؤولين بالبنك الدولى شمل مناقشة بعض التفاصيل الخاصة ببرنامج الحكومة الذى تم عرضه على البرلمان وإلى قضايا الشفافية ومكافحة الفقر.

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