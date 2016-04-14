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أهالى مدينة السرو بدمياط يشكون تآكل جسر نهر النيل

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أهالى مدينة السرو بدمياط يشكون تآكل جسر نهر النيل أهالى مدينة السرو بدمياط يشكون تآكل جسر نهر النيل
اشتكى أهالى مدينة السرو بمحافظة دمياط من تآكل جسر نهر النيل بجوار مسجد الفتح الإسلامى وأرسلوا عدة استغاثات إلى رئيس مدينة السرو ومسئولى الرى بالمحافظة، تحسبا من وقوع انهيار مفاجئ أثناء سير المارة والسيارات على طريق كورنيش النيل.

وأكد الأهالى أن هذه المنطقة من أكثر المناطق عمقا ويصل لـ30 مترا تقريبا، وهى منطقة منحنى فى مسار النهر مما يعنى أنها الأكثر عرضة للتآكل، والجسر مرتفع وضيق بهذه المنطقة الآهلة بالسكان، ما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم.

واستنكر الأهالى ما وصفوه بالصمت والتجاهل من قبل المسئولين منذ ثلاثة أشهر على هذه الكارثة.

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