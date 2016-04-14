العبادى يحضر جلسة البرلمان العراقى اليوم لتقديم تعديلات التشكيلة الوزارية

>اتفق رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بحضور رؤساء الكتل النيابية على حضور العبادى لجلسة البرلمان اليوم الخميس لتقديم التعديلات النهائية على التشكيلة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت عليها كخطوة أولى للبدء عملية الإصلاح الشاملة.

جاء ذلك فى ختام اجتماع الجبورى فى بغداد مساء أمس مع رئيس الحكومة ورؤساء الكتل السياسية فى البرلمان، حيث تم بحث معمق لتطورات المشهد السياسى وتداعياته، وملف الاصلاحات والتغيير الوزارى المرتقب، وتم أيضا الاستماع لرؤية رئيس الوزراء وتصوراته.

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