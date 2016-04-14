البيئة: استمرار تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء حتى تعديل القانون

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على الاستمرار فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، تمهيداً لعرض تعديل تشريعى لقانون النظافة على البرلمان.

وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من الملامح الرئيسية لمنظومة المخلفات الجديدة، حيث أنه سيتم الاعتماد على المحطات الوسيطة القائمة وتفريغها دورياً بمعرفة المحليات فى المقالب العمومية، وفى حالة عدم وجود محطات ثابتة، يتم الاستعانة بمحطات متنقلة ومكابس .

وأشار الوزير إلى أن هناك إمكانية لتسعير المكون العضوى، بالإضافة إلى الاعتماد على الموارد الحالية المتاحة بالمحليات مع مراعاة أولويات الإنفاق .

وأوضح الوزير أن النبش والإلقاء العشوائى أبرز المعوقات التى تواجه المنظومة، مؤكداً على ضرورة العمل على تطبيق منظومة لنقل المخلفات بشكل سليم، ليتم تجنب المخاطر ومشاركة القطاع الخاص.

بالصور.. خلال مؤتمر المخلفات.. "محلب": المخلفات أحد أصعب التحديات والمحليات تتحمل مسئوليتها.. ومستشارة الرئيس تقبل رأس نائبة بعد خلافها مع وزير البيئة.. وتطبيق المنظومة الجديدة بإمبابة الأسبوع المقبل

وزير البيئة لـ"اليوم السابع": ملتزمون باتفاق ضم تيران وصنافير للسعودية وسنحدث البيانات عن الجزيرتين.. خالد فهمى:"لو الوزارة عارضت مجلس الوزراء يبقى الوزير يستقيل"..ويؤكد:هناك من يتعمدون إثارة الشائعات