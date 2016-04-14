أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البيئة: استمرار تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء حتى تعديل القانون

Google+ Print
البيئة: استمرار تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء حتى تعديل القانون البيئة: استمرار تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء حتى تعديل القانون
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على الاستمرار فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، تمهيداً لعرض تعديل تشريعى لقانون النظافة على البرلمان.

وأضاف الوزير لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من الملامح الرئيسية لمنظومة المخلفات الجديدة، حيث أنه سيتم الاعتماد على المحطات الوسيطة القائمة وتفريغها دورياً بمعرفة المحليات فى المقالب العمومية، وفى حالة عدم وجود محطات ثابتة، يتم الاستعانة بمحطات متنقلة ومكابس .

وأشار الوزير إلى أن هناك إمكانية لتسعير المكون العضوى، بالإضافة إلى الاعتماد على الموارد الحالية المتاحة بالمحليات مع مراعاة أولويات الإنفاق .

وأوضح الوزير أن النبش والإلقاء العشوائى أبرز المعوقات التى تواجه المنظومة، مؤكداً على ضرورة العمل على تطبيق منظومة لنقل المخلفات بشكل سليم، ليتم تجنب المخاطر ومشاركة القطاع الخاص.


>بالصور.. خلال مؤتمر المخلفات.. "محلب": المخلفات أحد أصعب التحديات والمحليات تتحمل مسئوليتها.. ومستشارة الرئيس تقبل رأس نائبة بعد خلافها مع وزير البيئة.. وتطبيق المنظومة الجديدة بإمبابة الأسبوع المقبل
>وزير البيئة لـ"اليوم السابع": ملتزمون باتفاق ضم تيران وصنافير للسعودية وسنحدث البيانات عن الجزيرتين.. خالد فهمى:"لو الوزارة عارضت مجلس الوزراء يبقى الوزير يستقيل"..ويؤكد:هناك من يتعمدون إثارة الشائعات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365