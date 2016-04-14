إيقاف مهندسة متهمة بالرشوة بحى المنتزه.. ورئيس الحى: العقوبة قد تصل للفصل

أكد اللواء أحمد أبو الطالب رئيس حى المنتزه أول، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الحى فى انتظار قرار النيابة العامة عقب عرض المهندسة (م.م.ر) عليها بتهمة الرشوة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب قرار النيابة بشأنها.

وأوضح "أبو طالب" أنه فى حالة إدانتها أمام النيابة سيتم صدور قرار بالإيقاف عن العمل لحين استكمال التحقيقات، أما فى حالة الإدانة أمام القضاء سيتم الفصل نهائياً من عملها بالحى.

وكانت الرقابة الإدارية بالإسكندرية قد قامت بتوجيه ضربة قوية لأهم مافيا المبانى المخالفة بالمحافظة، حيث تم القبض على أحد أكبر رؤوس مافيا العقارات المخالفة بالإسكندرية من مقر شركته، ويدعى ( م . ه ) صاحب إحدى الشركات الكبرى للاستثمارات العقارية، ومحاميه ( أ . م . م ) متلبسين فى قضية رشوة بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه لمقاول الهدم بحى المنتزه أول ويدعى ( ا . ز ) مقابل عدم تنفيذ قرار الإزالة للطوابق من الرابع علوى حتى العشرين لأحد العقارات المقامة بدون ترخيص ، والذى تسلمه مقاول الهدم من الحى لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من المحافظة، كما تم القبض على المهندسة ( م . م . ر )، المهندسة بإدارة المشروعات بالحى، وذلك عقب نزولها من سيارة الراشى، وتقاضيها مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات حيال عدم تنفيذ المقاول لقرار الهدم، وتحرير محضر يتضمن اعتراض السكان على تنفيذ قرار الهدم بعد إجراء عملية تسكين وهمية بالمخالفة للحقيقة.

ضبط مهندسة بحى المنتزه أثناء تلقيها رشوة 800 ألف جنيه من مقاول بالإسكندرية