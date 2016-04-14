ليلة_الأبطال - رئيس برشلونة: أتليتكو تفوق في كل شيء.. والحكم ظلمنا

(إفي): أبدى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة حزنه لخروج فريقه أمام أتليتكو مدريد من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مشيرا إلى أن النتيجة حسمتها "تفاصيل" منها لمسة يد جابي فرنانديز للكرة داخل المنطقة في الدقيقة قبل الاخيرة.

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "أتليتكو قدم مباراتين جيدتين وجدير بالوصول لنصف النهائي. نحن حزناء، لأننا كنا نحلم بالتأهل وهو ما لم يتحقق. علينا تهنئتهم وتغيير الشريحة لأن الآن حان وقت الليجا".

وأضاف أن الروخيبلانكوس سنحت له "بعض الفرص"، مشيرا إلى أن فريقه قدم "المباراة التي كان عليه تقديمها واجتهد كثيرا ولكن أتليتكو كان متفوقا في التفاصيل".

ومن تلك التفاصيل لمسة يد جابي للكرة داخل المنطقة : "التحكيم صعب للغاية، اليوم كانت ركلة جزاء، ولكن الحكم لم يرها. أتليتكو لعب جيدا في الدور الاقصائي وفاز علينا بالتفاصيل. أحدها قد تكون لمسة اليد، ولكني اهنئهم، واتمنى لهم الوصول للنهائي".

وأكد أن الحزن للخروج من دوري أبطال أوروبا لا يجب أن يستمر كثيرا "كنا نريد الفوز بدوري الابطال، ولكن نحن نحتل المركز الاول في الليجا، وبلغنا نهائي الكأس. وكان الموسم يمضي كما كنا نريد، وأنا سعيد بطريقة مضي الأمور، علينا التفكير فيما هو قادم، وعلينا الاتحاد في تلك اللحظات".