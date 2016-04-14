ليلة_الأبطال - جوارديولا: مواجهة مانشستر سيتي ستكون مثل أي مباراة أخرى

(إفي): قال مدرب بايرن ميونيخ الألماني، بيب جوارديولا، إنه لا يشعر بضغط خاص من أجل الفوز بدوري الأبطال في موسمه الأخير مع الفريق البافاري، بعدما عجز عن التتويج بلقب البطولة في الموسمين السابقين.

وقال جوارديولا: "مما قرأته في ألمانيا، إذا لم نفز بدوري الأبطال، فسيكون عملي غير مكتمل للناس، ولكن في النهاية، وجد المدربون من أجل الفوز بالبطولات والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، وهذه الأرقام لم أحققها في حياتي ولا اعتقد إنها ستتكرر في المستقبل".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال بعد الفوز على بنفيكا بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي بنتيجة (3-2) أن إحدى المهام الهامة للمدرب هي "مساعدة اللاعبين على التحسن"، وهو الهدف الذي تحقق واعتبر ذلك "كافيا".

وبسؤاله حول إمكانية مواجهة مانشستر سيتي، الذي سيتولى تدريبه في الموسم القادم، في نصف النهائي، قال إن ذلك: "احتمال يمكن حدوثه مثله مثل مواجهة ريال مدريد أو أتليتكو مدريد".

وقال: "نحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه والآن علينا العبور للنهائي".

وأبدى المدرب الإسباني سعادته بأداء لاعبيه اليوم أمام بنفيكا وأشار إلى أنهم سيطروا على المباراة في معظمها.

وقال: "قبل هدف خيمينيز، لم يكن بنفيكا قد وصل للمنطقة"، مشيرا إلى الغيابات المؤثرة لجوناس وجايتان وميتروجولو في صفوف الفريق البرتغالي.

وأضاف "رد فعلنا كان جيدا وهدف أرتورو (فيدال الذي احرز التعادل 1-1) ساعدنا على أن نصبح أكثر هدوءا".

واعتبر أن البايرن هاجم بشكل أفضل على ملعب النور من لقاء الذهاب ووجد سهولة في الوصول للمرمى بفضل ريبيري ودجلاس كوستا اللذين تسببا في الكثير من المشاكل للخصم.