"الأثار"تشكل لجنة لتسلم مقبرة مينا البصل بعد اكتشافها فى حرم السكة الحديد

قال الدكتور يوسف خليفة رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحرى وسيناء والساحل الشمالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منطقة آثار الإسكندرية قد قامت بتشكيل لجنة لتسلم ومعاينة المقبرة التى تم اكتشافها أمس داخل حرم هيئة السكة الحديد بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية.

وأضاف "خليفة" إلى أن أعمال الحفر قد كشفت عن بداية لمقبرة من الحجر الجيرى، وقامت اللجنة المشكلة بوقف أعمال الحفر لحين تسلم المقبرة، مشيراً إلى أن منطقة غرب الإسكندرية وخاصة القبارى، تشتهر بالمقابر التى تعود إلى العصر الرومانى، وهى عبارة عن فجوات فى الصخر منحوتة بحجم الجثمان، والمنطقة تتميز بهذا الطراز من المقابر ويطلق علية "كتاكمب".

واستبعد "خليفة" إمكانية اكتشاف آثار ثمينة داخل تلك المقبرة، مشيراً إلى أن المنطقة هى منطقة مقابر فقيرة وكانت لعامة الشعب فى العصر الرومانى، أما الشخصيات الهامة وكبار الكهنة والقياصرة وكبار رجال الدولة، فكان يتم دفنها فى مقابر كوم الشقافة والشاطبى والورديان.

وكان عمال شركة المقاولون العرب قد اكتشفوا بداية مقبرة أثناء قيامهم بأعمال حفر لتطوير أحد مخازن هيئة السكة الحديد بمنطقة مينا البصل.

عمال المقاولون العرب يكتشفون مقبرة أثرية أثناء ترميم سور سكة حديد مينا البصل