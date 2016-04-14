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كوبر عن سيطرة أسامة نبيه على منتخب مصر: هراء بلا أدلة

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كوبر عن سيطرة أسامة نبيه على منتخب مصر: هراء بلا أدلة كوبر عن سيطرة أسامة نبيه على منتخب مصر: هراء بلا أدلة

أثنى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب على أداء أكثر من لاعب داخل صفوف "الفراعنة" رغم عدم مشاركتهم بشكل أساسي مع أنديتهم.

وأوضح كوبر "في بداية مشواري مع ، كان عمرو جمال مهاجم الأهلي أكثر لاعب لفت نظري".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "من الممكن أنه لا يشارك بشكل أساسي مع ناديه، ولكن إمكانياته رائعة".

وتابع: "كذلك رامي ربيعة، كان لا يشارك بانتظام مع سبورتنج لشبونة، إلا أنه لاعب مميز".

كوبر عن سيطرة أسامة نبيه على منتخب مصر: هراء بلا أدلة

وواصل "تريزيجيه كذلك لا يشارك أساسيًا مع أندرلخت، ولكنه لاعب مهم جدًا، والعقبة الوحيدة أمامي أنه لا يتاح لي شهرًا لتجهيزه بل 5 أيام فقط قبل المباراة تتضمن رحلة سفر".

وأتم هيكتور كوبر "من الوارد أن أعتمد على لاعب لا يشارك بانتظام مع فريقه، طالما يناسب خططي وأفكاري، ومن الممكن أيضًا استبعاده إذا وجدت من هو أفضل منه".

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