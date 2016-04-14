الزمالك يتحدى ' أزماته ' أمام منافسه المفضل في الدوري

"الزمالك يدخل مباراة الداخلية بعد خسارته أمام الإسماعيلي وهو ما يجعله لن يقبل بأي نتيجة إلا الفوز" هكذا يرى علاء عبد العال المدير الفني لمنافس الفريق الأبيض.

في الوقت الذي شهد مران الزمالك الرئيسي قبل مواجهة الداخلية مشادتين بين أربعة لاعبين منهم ثلاثة في قائمة المباراة تم توقيعه غرامة مالية عليهم قيمتها 300 ألف جنيه.

ويحتاج الزمالك للحفاظ على فارق النقاط مع الأهلي المتصدر على الأقل عندما يواجه الداخلية في بتروسبورت السابعة مساء الخميس.

إذ جمع الأبيض 41 نقطة مقابل 50 نقطة للأهلي، ويأتي الداخلية سابعا برصيد 36 نقطة.

أزمات الزمالك

نشبت مشادة بين حازم إمام ومحمد إبراهيم في مران الزمالك الرئيسي قبل مواجهة الداخلية، وهو ما تكرر بين باسم مرسي ومحمد سالم.

ورغم اختيار أليكس ماكليش المدير الفني لباسم مرسي في القائمة، إلا أنه تم استبعاده عقب خروجه عن النص عقب مشادته مع محمد سالم.

وقرر عبد الحليم علي مدير الكرة تغريم الرباعي 300 ألف جنيه بالإضافة لتحويل باسم مرسي للتحقيق واستبعاده من القائمة ودخول محمد سالم وقرار بتدريب باسم منفردا.

هذه ليست الأزمات فحسب، لكن الزمالك فقد نقاط مباراة الإسماعيلي ليتسع الفارق مع الأهلي لتسع نقاط.

ورغم فوز الزمالك على مولودية بجاية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بهدفين نظيفين، إلا أن رئيس الزمالك مرتضى منصور أبدى استيائه من عدم إشراك مهاجم صريح أمام الفريق الجزائري.

وقال مرتضى منصور في اجتماعه باللاعبين عقب المباراة: "أنا متغاظ منه، كيف لا يلعب بمهاجم" يقصد ماكليش، في إشارة إلى أن الاسكتلندي أصبح تحت المجهر.

الأزمة الأخرى هي غياب أيمن حفني نجم الفريق ومصطفى فتحي جناح الزمالك للإصابة.

المنافس المفضل

ويقدم الداخلية عروض ممتازة في الدوري المصري هذا الموسم.. لكنه يعاني من تلاحم المباريات بعد خوضه ثلاث مباريات خلال ثمانية أيام فقط.

وقال علاء عبد العال: "الزمالك لعب مباراتين فقط أحدها سهلة في كأس مصر.. لكن فريقي يعاني من الإجهاد".

ليس فقط الإجهاد.. لكن تفوق الزمالك التاريخي على الداخلية يمثل دافعا لحامل لقب الدوري المصري.

إذ لم يفز الداخلية على الزمالك من قبل في كل مواجهاتهم.. ست مباريات فاز الزمالك في خمسة وتعادل واحدة.

وانتهى لقاء الدور الأول بفوز الزمالك 2-0 كان هو أول مباريات أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق وحازم إمام رئيس الجهاز السابق.