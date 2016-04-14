كوبر يرد.. هل عاند ثلاثي الأهلي وذبح كوكا؟

دافع هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن عدم اعتماده على ثلاثي الأهلي حسام غالي وحسام عاشور وأحمد فتحي عدة مرات طوال توليه المسؤولية.

وبرر كوبر قراراته، قائلاً: "عدم اختيار لاعب، لأنه يكون في نفس الوقت هناك لاعب مميز آخر، وبالطبع أتعرض لضغوط عديدة لضم بعض اللاعبين حتى من الجماهير العادية عند ذهابي للسوبر ماركت".

وأضاف "لا أعاند أحد.. بل لدي جهاز فني معاون، أتشاور معهم في كل شيء، وإذا وجدت 4 أو 5 من المساعدين لديهم رأي مختلف، أتراجع قليلاً للوراء، لإعادة حساباتي".

وواصل عبر قناة "صدى البلد": "من المؤكد أنني أخطأت في بعض الأحيان، بدليل الاستعانة ببعض اللاعبين الذين استبعدتهم في وقت سابق".

وتابع: "عدم ضم لاعب يكون لتحليل فني لمستواه في فترة معينة، وأضم الأفضل بالنسبة لي، أما إرضاء 90 مليون شخص صعب للغاية، ومقتنع بقراراتي، لأنني سأتحمل المسؤولية في النهاية".

وتطرق كوبر للحديث عن استبعاد كوكا من المباراة الثانية أمام نيجيريا، قائلاً: "أريد توضيح، لا أتعمد إهانة أي لاعب، ولم أذبح كوكا مثلما قال لي أحد الصحفيين في المؤتمر عقب اللقاء".

واستدرك "بل قمت بتحليل أداء كل لاعب في المباراة الأولى، ولم أكن قاسيًا معه، واتخذت قرار استبعاده، كان مفاجأة بالطبع، ولكن لم يؤد في التدريبات بشكل جيد في الايام الأخيرة قبل المباراة الثانية".

وشدد كوبر في ختام تصريحاته: "ليست لدي أي نية لإهانة لاعب أو معاملته بشكل غير لائق، بل أبحث عن مصلحة المنتخب".