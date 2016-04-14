للحامل.. عناصر غذائية مهمة لك ولجنينك اعرفيها واتغذى صح

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دراسة بريطانية: بدانة وسوء تغذية الحامل يقللان عدد بويضات الأجنة الإناث

تحتاج الحامل إلى مجموعة من العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحتها، والتأكد من بناء جسدى قوى وصحى لجنينها. وفى السياق أوضح الدكتور عمرو أبو اليزيد - أخصائى النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس - المجموعة الغذائية التى يجب على الحوامل تناولها أثناء الـ9 أشهر وتشمل:>الماء إكسير الحياة ولا يمكن الحياة بدونه، وعلى الحامل تناول من 6 إلى 8 أكواب فى اليوم لتعويض الفاقد بفعل العرق والبول وللماء فوائد متعددة منها:>1. بناء خلايا وأنسجة جديدة.>2. مساعدة الأجهزة الهضمية فى عملية الهضم والامتصاص.>3. مقاومة الإمساك.>الألبان ومنتجاتها وعصائر الفاكهة الطبيعية مهمة جدا للحامل والجنين مع ضرورة تجنبها العصائر المعلبة، لاحتوائها على مواد صناعية تشكل خطورة على الجنين.>الخضراوات والفاكهة الطازجة تقاوم العدوى الميكروبية والالتهابات، وتحافظ على نضارة وصحة الجلد وسلامة العين وقوة الإبصار، وبالنسبة للحامل يجب أن تضم مجموعة الفاكهة والخضروات التى تتناولها وبكميات كبيرة حتى تصل الفيتامينات والمعادن للجنين:>1. الجزر، السبانخ، القرنبيط، البرقوق لاحتوائها على فيتامين "أ".>2. الطماطم، الفراولة، الكنتالوب، البرتقال، الليمون، وكل الموالح لاحتوائها على فيتامين "ج".>3. الجرجير، الكرنب، الأفوكادو، المشمش لاحتوائها على الفسفور.>البروتين مهم وضرورى لبناء خلايا أنسجة الجسم وللوقاية من الأنيميا، وجميع مصادر البروتين حيوانية أو نباتية مهمة للحامل، وتعد منتجات الألبان ضرورية لبناء عظام الجنين والتئام ونمو الخلايا والأنسجة.