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انتهاء الدورة التدريبية الثانية لـ 136 فرد وموظف بمديرية أمن السويس

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انتهاء الدورة التدريبية الثانية لـ 136 فرد وموظف بمديرية أمن السويس انتهاء الدورة التدريبية الثانية لـ 136 فرد وموظف بمديرية أمن السويس
أعلنت مديرية أمن السويس، انتهاء الدورة التدريبية الأولى لتنمية مهارات العلوم الإنسانية والإجتماعية للأفراد والموظفيين بمديرية أمن السويس، وتم توزيع شهادات تقدير للمتميزين الذين اجتازوا الاختبار بتقدير إمتياز .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، وتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة العمل على الإرتقاء بالمستوى الثقافي والمعرفي للأفراد والعاملين المدنيين بالوزارة في مختلف الإدارات والمصالح والمديريات وهو ما ينعكس ايجابا علي مستوي الأداء المهنى.

وتضمن البرنامج التدريبى كافة النواحي المعرفية اللازمة لصقل المهارات الوظيفية والسلوكية للأفراد والعاملين المدنيين، وإشتمل البرنامج علي محاضرات فى مهارات التفاوض والإتصال والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور وحقوق الإنسان والتواصل المجتمعي والجوانب القانونية في علاقة التعامل بين الشرطة والجمهور ، فضلا عن جانب من المهارات الإدارية .

وبدأت فاعليات الدورة التدريبية الثانية لعدد 136 فرد وموظف، وتستمر عشرة أيام أخرى في سلسلة من الدورات التي سيتم عقدها تباعا وبشكل دوري لتعميم الإستفادة علي جميع العاملين المدنين والأفراد بجميع إدارات وأقسام مديرية أمن السويس .

الدورة التدريبية الثانية (1)

الدورة التدريبية الثانية (2)

الدورة التدريبية الثانية (3)

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