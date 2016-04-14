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اليوم.. حملة طبية للكشف عن فيروس سى بالإسماعيلية بالتنسيق مع "الصيادلة"‎

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اليوم.. حملة طبية للكشف عن فيروس سى بالإسماعيلية بالتنسيق مع "الصيادلة"‎ اليوم.. حملة طبية للكشف عن فيروس سى بالإسماعيلية بالتنسيق مع "الصيادلة"‎
قال النائب البرلمانى المستشار عبد الفتاح عبد الله عن الدائرة الثالثة بالإسماعيلية: يتم تنظيم حملة ظهر اليوم الخميس للكشف وإجراء التحاليل الطبية الخاصة بمرض فيروس سى لأبناء الدائرة الثالثة والتى تضم مركز ومدينة فايد ومركز الإسماعيلية ومدينة أبوصوير مجانا.

وأشار النائب عبد الفتاح عبد الله إلى أن الحملة سوف تتم بالتنسيق مع نقابة الصيادلة بالإسماعيلية، عن طريق أطباء متخصصين وأجهزة تحاليل على أعلى مستوى من القاهرة وأن التجمع بمقر النائب بمنطقة التعاون بميدان الواحة فى الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم توفير مواصلات للراغبين من مواطنى الدائرة الثالثة للانتقال إلى نقابة الصيادلة بالإسماعيلية خلف مجمع المحاكم وهى مقر الحملة المجانية.


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