حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بأبو النمرس

أمر المستشار على محمد رئيس نيابة مركز الجيزة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وعثر بحوزته على 3 فرد خرطوش و7 طلقات.

وردت معلومات إلى العميد رجب غراب مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة باتجار "إبراهيم . ف . ف 20 سنة عاطل بالأسلحة النارية والذخائر، وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بإعداد الأكمنة اللازمة وإلقاء القبض على المتهم بعد استئذان النيابة العامة .

ترأس المقدم رامى نور رئيس مباحث أبو النمرس قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم وعثر بحوزته على 3 فرد خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات من ذات العيار، فتم تحريزها وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على عاطل لحيازته أسلحة نارية وطلقات فى أسوان