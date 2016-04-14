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حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بأبو النمرس

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حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بأبو النمرس حبس مسجل خطر لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بأبو النمرس
أمر المستشار على محمد رئيس نيابة مركز الجيزة بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر وعثر بحوزته على 3 فرد خرطوش و7 طلقات.

وردت معلومات إلى العميد رجب غراب مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة باتجار "إبراهيم . ف . ف 20 سنة عاطل بالأسلحة النارية والذخائر، وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمر بإعداد الأكمنة اللازمة وإلقاء القبض على المتهم بعد استئذان النيابة العامة .

ترأس المقدم رامى نور رئيس مباحث أبو النمرس قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم وعثر بحوزته على 3 فرد خرطوش عيار 12 مم و7 طلقات من ذات العيار، فتم تحريزها وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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