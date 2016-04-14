المعارضة السورية: حضرنا إلى جنيف لإثبات أننا جديون فى البحث عن حل سياسى

>قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية أسعد الزعبى، إن الوفد أكد لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دى ميستورا، أنه حضر إلى جنيف ليثبت أنه جدى فى البحث عن حل سياسى للقضية السورية .

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى فى جنيف عقب انتهاء الجلسة الأولى من الجولة الثالثة للمفاوضات السورية مع مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دى ميستورا أمس الأربعاء.

وقال الزعبى، إن الجلسة الأولى من الجولة الثالثة للمفاوضات السورية تضمنت إعادة تأكيد الحديث حول عدد من القضايا أهمها إطلاق سراح المعتقلين وكذلك موضوع الهدنة التى لم تعرف الاستقرار فى سوريا ، مشيرا إلى أن الوفد تناول مع دى ميستورا الحديث فى الاجتماع عن تراجع مستوى تنفيذ إيصال المساعدات الإنسانية وتراجع الملف بما يلقى بظلال سلبية على العملية برمتها.