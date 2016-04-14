كوبر: سأتدخل لإنهاء أزمة باسم مرسي مع الزمالك بشرط

أبدى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تحفظه بشأن إمكانية التدخل لإنهاء أزمة باسم مرسي مهاجم الزمالك مع ناديه خلال الفترة الأخيرة.

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وقال كوبر عبر قناة "صدى البلد": "من الوارد أن أتحرك لإنهاء أزمة باسم مرسي، ولكن بعد الحصول على إذن من اتحاد الكرة وإدارة النادي".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "لا أعتقد أن إدارة أي ناد ستسمح لتدخل طرف خارجي لحل مشكلة داخلية، كما أنني لو كنت مكان المدير الفني للزمالك، سأغضب إذا تدخل مدرب المنتخب".

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وواصل كوبر "لا يمكن توجيه نصائح لباسم مرسي عبر وسائل الإعلام، كما أن الأمر يتطلب أولاً الاستماع لأسبابه ومبرراته، ومعرفة حالته النفسية".

وتابع: "باسم مرسي لاعب مميز للغاية، لن أتأخر في توجيه النصائح له وتحفيزه لاستعادة مستواه فنيًا وبدنيًا".

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واستدرك كوبر في ختام تصريحاته "ولكن إذا تقابلنا صدفة، لن يعرف أحد ما دار بيني وبينه، لأن هناك محادثات خاصة لا يجب أن تخرج للعلن، حتى لا يقال أنني أتطلع لزعامة الكرة في مصر".