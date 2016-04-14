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كوبر: حضرت أسبوعا لإيقاف قدم ميسي اليسرى.. فدمرني بقدمه اليمنى

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كوبر: حضرت أسبوعا لإيقاف قدم ميسي اليسرى.. فدمرني بقدمه اليمنى كوبر: حضرت أسبوعا لإيقاف قدم ميسي اليسرى.. فدمرني بقدمه اليمنى

تسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدمير خطط هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب خلال مواجهة مباشرة بينهما بالدوري الإسباني.

وقال كوبر عبر صدى البلد: "ميسي لاعب يصنع الفارق دائمًا، لديه القدرة على تدمير أي خطة وتكتيك للمدرب المنافس بفضل مهاراته الشديدة".

وضرب المدرب الأرجنتيني مثلاً: "كنت مدربًا لراسينج سانتاندير، وقمت بتدريب اللاعبين على خطط عديدة لإيقاف خطورة القدم اليسرى لميسي".

وأضاف ضاحكًا: "ولكنه للأسف عاقبني وسجل هدفين بقدمه اليمنى".

وأشار كوبر إلى أن ميسي لم يظهر بمستواه أمام أتلتيكو مدريد، لأن دييجو سيميوني المدير الفني للأتليتي نفذ خطة محكمة لإيقاف النجم الأرجنتيني وكل مفاتيح لعب برشلونة.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أن تجربتي نادي فالنسيا ومايوركا يعتز بهما للغاية وسط مشواره الطويل مع عالم التدريب.

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