طحنون ومنصور بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية مع مبعوث البشير

استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في قصر الرئاسة الفريق طه عثمان أحمد الحسين المبعوث الشخصي للرئيس السوداني وزير الدولة مدير مكتب رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الضيف في بداية اللقاء تحيات الرئيس الفريق عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات قيادة وشعباً دوام الرقي والازدهار.

حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وحميد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.