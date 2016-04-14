بحث عمل المواطنين في القطاع الخاص مع جنرال إلكتريك

بحث معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، مع وفد شركة جنرال إلكتريك العالمية، خلال اجتماع بمقر الوزارة، سبل تحفيز الكوادر المواطنة للعمل في القطاع الخاص.

كما ناقش أوجه التعاون وآليات دعم تطوير مخرجات التعليم العالي.. مؤكدا أن الوزارة تولي أهمية كبرى للتخصصات المطلوبة لسوق العمل المحلي.وأشار معاليه إلى أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لدعم القطاع الحكومي بالدراسات النوعية وتحفيز الكوادر المواطنة للعمل فيه.

وكانت رئيسة الوفد الدكتورة داليا المثنى الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الخليج، قد استعرضت خبرات الشركة في استقطاب الكفاءات الوطنية في أسواق المنطقة، وسبل التعاون مع الوزارة وكيفية الاستفادة من الإمكانيات والقدرات والمواهب الإماراتية ودمجها في القطاع الخاص.