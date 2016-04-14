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الحكومة الكندية تدافع عن بيع أسلحة للسعودية

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الحكومة الكندية تدافع عن بيع أسلحة للسعودية الحكومة الكندية تدافع عن بيع أسلحة للسعودية

>دافعت الكندية بقيادة جوستين ترودو التى تتعرض لانتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية، أمس الأربعاء عن قرارها السماح ببيع أسلحة للمملكة .

وكانت الحكومة المحافظة السابقة وقعت فى فبراير 2014 عقدا لبيع مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار أميركى.

ومنذ توليهم الحكم فى نوفمبر 2015 رفض الليبراليون الغاء العقد بداعى انه "عقد مبرم" مع "شريك استراتيجى” لا يمكن الغاءه دون عقوبات وخسارة وظائف.

لكن وثائق لوزارة العدل نشرت هذا الاسبوع اظهرت ان اول تراخيص تصدير المعدات من قبل الفرع الكندى لمجموعة جنرال ديناميكس الاميركية، تم توقيعها الجمعة الماضية من قبل وزير الخارجية ستيفان ديون.

ودافع ديون الاربعاء عن قرار الحكومة الليبرالية مؤكدا ان السعودية كانت استخدمت بطريقة مسؤولة معدات مماثلة سلمتها اياها كندا فى 1993.
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مصر 365

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