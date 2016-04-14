أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس تاجرى مخدرات لحيازتهما 5 كيلو حشيش بالعجوزة

Google+ Print
تجديد حبس تاجرى مخدرات لحيازتهما 5 كيلو حشيش بالعجوزة تجديد حبس تاجرى مخدرات لحيازتهما 5 كيلو حشيش بالعجوزة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة العجوزة حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش، واعترف المتهمان أن المضبوطات التى بحوزتهما كانا يستعدان لترويجها على عملائهما.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المتهمين يترددان على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة على عدد من عملائهما من العاطلين والمتعاطين.

وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما وبحوزتهما 18 طربة حشيش بلغ وزنها 5 كيلو وهاتفين محمول ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.


>سقوط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة قبل ترويجها بمحافظة مطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365