تجديد حبس تاجرى مخدرات لحيازتهما 5 كيلو حشيش بالعجوزة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة العجوزة حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش، واعترف المتهمان أن المضبوطات التى بحوزتهما كانا يستعدان لترويجها على عملائهما.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المتهمين يترددان على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة على عدد من عملائهما من العاطلين والمتعاطين.

وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما وبحوزتهما 18 طربة حشيش بلغ وزنها 5 كيلو وهاتفين محمول ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالتهما إلى النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

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