هذه الزيارة للتعرف على حاجات ونواقص الخرج

ثمن أحمد رمضان صديق المدير التنفيذي لمصنع شروق الخرج في أن الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمحافظة الخرج، وقال ليست بمستغربة؛ فقد كان هذا ديدن الملوك وأمراء المناطق عندما يكلفون في مناصبهم يحرصون على الوصول إلى المواطنين في مواقعهم، وذلك للتعرف على حاجاتهم ونواقص المحافظات من خدمات ومشروعات، وذلك لمواصلة السير والبناء في هذه البلاد المباركة، ونسأل الله أن يديم على هذه البلاد وأهلها الأمن والأمان والرخاء، ونتمنى لها كل تقدم وازدهار.

* المدير التنفيذي لشروق الخرج