اليوم تسعد محافظة الخرج بزيارتكم وتشريفكم لها

أوضح مشعل صالح حمود الجعيدي مدير مصنع شروق الخرج أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بادرة طيبة ونوعية يسجلها تاريخ المحافظة ويدل على السياسة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن ولاهم شؤون رعيته، وأضاف أن محافظة الخرج من المحافظات المهمة والتي شهدت نهضة كبيرة فى وقتنا الحاضر، ومع قدومكم يا أصحاب السمو يتطلع أهالي المحافظة إلى طموحاتكم اللامحدودة في استمرار النهضة والتطوير والتقدم والتنمية ونستبشر بهذه الزيارة بافتتاح ووضع حجر الأساس لكثير من المشروعات التنموية والحيوية، كما نتطلع للمزيد من المشروعات التي تهدف لرفاهية مواطني المحافظة. فأهلاً وسهلاً بسموكم وصحبكم الكرام حفظكم الله في حلكم وترحالكم وسدد على طريق الخير خطاكم.