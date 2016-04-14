أخبار عاجلة

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اليوم تسعد محافظة الخرج بزيارتكم وتشريفكم لها

Google+ Print
اليوم تسعد محافظة الخرج بزيارتكم وتشريفكم لها اليوم تسعد محافظة الخرج بزيارتكم وتشريفكم لها

    أوضح مشعل صالح حمود الجعيدي مدير مصنع شروق الخرج أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بادرة طيبة ونوعية يسجلها تاريخ المحافظة ويدل على السياسة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومن ولاهم شؤون رعيته، وأضاف أن محافظة الخرج من المحافظات المهمة والتي شهدت نهضة كبيرة فى وقتنا الحاضر، ومع قدومكم يا أصحاب السمو يتطلع أهالي المحافظة إلى طموحاتكم اللامحدودة في استمرار النهضة والتطوير والتقدم والتنمية ونستبشر بهذه الزيارة بافتتاح ووضع حجر الأساس لكثير من المشروعات التنموية والحيوية، كما نتطلع للمزيد من المشروعات التي تهدف لرفاهية مواطني المحافظة. فأهلاً وسهلاً بسموكم وصحبكم الكرام حفظكم الله في حلكم وترحالكم وسدد على طريق الخير خطاكم.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية