أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اتفاقية بين «الصحة» و«السعودية» لنقل المرضى داخل المملكة وخارجها

Google+ Print
اتفاقية بين «الصحة» و«السعودية» لنقل المرضى داخل المملكة وخارجها اتفاقية بين «الصحة» و«السعودية» لنقل المرضى داخل المملكة وخارجها

    وقع نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع, ومدير عام الخطوط الجوية العربية المهندس صالح بن ناصر الجاسر امس مذكرة تفاهم لنقل المرضى ومنسوبي الوزارة داخل وخارج المملكة.

وأعرب "الضويلع" عن سعادته بالشراكة مع الخطوط، مشيداً بالإنجازات والمشاريع التي تعمل عليها الخطوط الجوية العربية السعودية، وجهودها في مجال تطوير خدماتها للمستفيدين، لافتاً أن الاتفاقية تنسجم مع ما تشهده التنمية في المملكة من تطور نوعي على كافة الأصعدة، متطلعاً إلى أن تسهم الاتفاقية الموقعة في تسهيل حركة المرضى ومنسوبي الوزارة.

وأضاف "الضويلع" أن التوقيع مع الخطوط السعودية يمثل أنموذجاً لتكامل الأدوار بين الوزارة والناقل الوطني، نظراً للمكانة المرموقة للخطوط السعودية وجودة خدماتها العالية كما أنها تأتي تفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية بين كافة مؤسسات المجتمع وضمن الشراكات المهمة التي تقوم بها الوزارة لخدمة أبناء هذا البلد المعطاء.

وتتناول هذه الاتفافية مجالات خدمة تنقلات المرضى داخل وخارج المملكة وخدمة الإخلاء الطبي عند توفيره في المستقبل وكذلك ترتيبات التذاكر والحجوازات لمنسوبي وزارة الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة