اتفاقية بين «الصحة» و«السعودية» لنقل المرضى داخل المملكة وخارجها

وقع نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع, ومدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر امس مذكرة تفاهم لنقل المرضى ومنسوبي الوزارة داخل وخارج المملكة.

وأعرب "الضويلع" عن سعادته بالشراكة مع الخطوط، مشيداً بالإنجازات والمشاريع التي تعمل عليها الخطوط الجوية العربية السعودية، وجهودها في مجال تطوير خدماتها للمستفيدين، لافتاً أن الاتفاقية تنسجم مع ما تشهده التنمية في المملكة من تطور نوعي على كافة الأصعدة، متطلعاً إلى أن تسهم الاتفاقية الموقعة في تسهيل حركة المرضى ومنسوبي الوزارة.

وأضاف "الضويلع" أن التوقيع مع الخطوط السعودية يمثل أنموذجاً لتكامل الأدوار بين الوزارة والناقل الوطني، نظراً للمكانة المرموقة للخطوط السعودية وجودة خدماتها العالية كما أنها تأتي تفعيلاً لمفهوم الشراكة الاجتماعية بين كافة مؤسسات المجتمع وضمن الشراكات المهمة التي تقوم بها الوزارة لخدمة أبناء هذا البلد المعطاء.

وتتناول هذه الاتفافية مجالات خدمة تنقلات المرضى داخل وخارج المملكة وخدمة الإخلاء الطبي عند توفيره في المستقبل وكذلك ترتيبات التذاكر والحجوازات لمنسوبي وزارة الصحة.