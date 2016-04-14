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«همة» يستعرض مبادراته لوزير الشؤون الاجتماعية

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«همة» يستعرض مبادراته لوزير الشؤون الاجتماعية «همة» يستعرض مبادراته لوزير الشؤون الاجتماعية

    كشف أعضاء برنامج "همة" عن العديد من المبادرات أمام وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي، مستعرضاً خلال زيارة الوزير لمركز التأهيل الشامل في المنطقة الشرقية نماذج أولية لما تقوم به المراكز من جهود تصبو إلى الخدمة الأفضل للمستفيدين.

واستعرض مديرو المراكز والمشرفون بحضور وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة د. عبدالله بن سعود المعيقل ومديرو ومديرات مراكز التأهيل الشامل العديد من الجوانب كان من أبرزها الخدمات الطبية بالمنطقة الشرقية ومنها الملف الشامل والموحد المعلومات حول جميع الوحدات والشعب التي تعنى بتقديم الخدمة للمقيمين داخل المراكز، كما تم عرض الجولة متعددة التخصصات MDR ودورها في الوقوف على مستجدات حالة المقيم، ومبادرات إعادة عدد من الحالات لذويهم أو نقلهم لمستشفيات وزارة الصحة، وعمليات تطوير الخطة العلاجية، وحملات التحصين ضد الأمراض سواء المجدولة أو الطارئة.

فيما استعرض قسم الخدمات التأهيلية بمركز التأهيل الشامل بالدمام تطور خدمات العلاج الطبيعي من خلال استخدام النماذج الموحدة والاشتراك بجولة MDR، وبرنامج التدريب الخاص بالتغذية وتشريعاتها والنماذج المستخدمة في التقييم والمتابعة للحالات، واستعرض النظام الجديد في تقديم الوجبات وفق حالة المقيم.

فيما استعرض قسم الجودة والسلامة بمركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام مهام القسم ودوره في تفعيل دور المراقبين داخل الوحدات وتطبيق التشريعات، ومكافحة العدوى، ومتابعة المؤشرات الإدارية، كما تم استعراض لجنة رعاية البيئة جوانب ومعايير القياس وآلية رفع التقارير ومتابعة إنجازه.

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