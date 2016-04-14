إقرار تواصل « الإفتاء» مع القضاء والأمن والصحة.. ومركز إعلامي مع المجتمع

لم تحز توصية لإلزام البنوك والمؤسسات المالية بموافقة رئاسة الافتاء لتعيين أعضاء اللجان الشرعية فيها وتحديد معايير عملهم ونطاقه، على الأصوات اللازمة لتكون قراراً شوريَّا رغم تأييد اللجنة القضائية لها وتبنيها، حيث حصلت على 69 صوتاً مؤيداً بفارق سبعة أصوات عن الأغلبية المقررة ب76 صوتاً، كما لم تنجح توصية سلطان السلطان التي تدعو "الافتاء" إلى تقديم بحوث نوعية لدراسة ظاهرة انتشار الفكر التكفيري والمنحرف والسبل الشرعية لاستئصاله، للمناقشة وسقطت بمعارضة 58 لها بعد قناعة المجلس بمبررات اللجنة المختصة في رفضها.

وطالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية في داخل المملكة وخارجها، وحثها على تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها، ودعاها إلى إنشاء مركز إعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها ومواكبة المستجدات.

وناقش أعضاء الشورى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 351436، وتوصيات اللجنة واستمع لعدد من مداخلات الأعضاء وتساؤلات عن أسباب ارتفاع نسبة الموظفين غير السعوديين العاملين في الهيئة وعدم استفادتها من كامل ميزانيتها المخصصة لها، ورأى عضو بأن جهود الهيئة في مجال البحث العلمي متواضعة لافتاً النظر إلى ارتفاع المخالفات في المحميات الست عشرة بالمملكة.

وأكد عضو آخر ضرورة مشاركة الهيئة مع القطاع الخاص لاستحداث سياحة بيئية في المحميات التي تشرف عليها، معتبراً أن من شأن ذلك أن يعمق الثقافة البيئية لدى مختلف شرائح المجتمع بالإضافة إلى زيادة دخل الهيئة، كما شدد آخر على أهمية الإسراع في إصدار نظام المناطق المحمية المعدل، مطالباً بسرعة إصدار نظام مالي وإداري للهيئة، موضحاً أن ذلك سيترتب عليه شمول العاملين في الهيئة بنظام التأمينات الاجتماعية.

وتجددت المطالبات بإنشاء شرطة بيئية لحماية المحميات من التعديات وتنمية الوعي البيئي لدى المجتمع، وطالب عضو بتنظيم المحميات وإتاحة المجال للشركات للمشاركة في الاستثمار في المحميات.

وكان المجلس قد ناقش في مستهل الجلسة مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية تشاد، ووافق على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.