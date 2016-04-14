أمطار غزيرة وبرد على الباحة.. و357 بلاغاً.. وتساقط الصخور على الطرق

شهدت منطقة الباحة مساء الثلاثاء أمطارا من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد شملت مدينة الباحة ومراكزها، ومحافظة بلجرشي ومراكزها، ومحافظة العقيق ومراكزها، ومحافظة المندق ومراكزها، ومحافظة القرى ومراكزها، ومحافظة الحجرة، ومركز الجرين، ومركز بني حسن، وسالت على إثرها عدد من الأودية ففي محافظة المندق سال وادي البيضاني وفي مركز بيده سال كلاً من وادي "الناصف - ووادي خرصان - ووادي نيام". وفي محافظة العقيق، ومركز كرا، ومركز جرب سال وادي الروضة - ووادي الربوة - ووادي سليم – ووادي الدحلة – ووادي عمق- ووادي ليف- ووادي ثريان - ووادي ثراد- ووادي الاثايبة – ووادي كتنه – ووادي بوله.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس بأن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة تلقى حتى هذه اللحظة 357 بلاغا تنوعت إبلاغاتها مابين احتجازات لأشخاص ومركبات، ومداهمة سيول، وانقطاع طرق، وحوادث مرورية، وانقطاع للتيار الكهربائي؛ مشيرا بأن الفرق الميدانية باشرت عددا من الاحتجازات؛ حيث تم إخراج ثلاثة محتجزين من الجنسية اليمنية تابعين لإحدى الشركات من داخل مركبة بوادي كتنة ثراد التابع لمحافظة العقيق. وإخراج مواطن محتجز ومركبته بوادي خضر التابع لمركز جرب، وثلاث مركبات بها ثلاثة أشخاص محتحزين بوادي بوله التابع لمركز جرب وإخراج مركبتين من وادي غينه بها محتجزين التابع لمركز جرب.

وإخراج محتجز من مركبة من نوع نقل ثقيل "خلاطة إسمنتية "بوادي الغبه من داخل السيل ومازالت مركبته عالقة نظرا لقوة جريان الوادي.

وإخراج مركبة محتجزة بطريق جرب الجاوة بها عائلة مكونة من شخصين وإخراج مركبتين من وادي الحرمل بها ثلاثة أشخاص التابع لمركز جرب وإخراج مركبة محتجزه تابعة لشركة الكهرباء بها محتجز بوادي الحطاوره وإخلاء عشرين وافداً من جنسيات مختلفة من سد وادي عرده ووضعهم بمكان آمن.

مفيدا بأن السيول داهمت عدد ثلاثة من المنازل بمحافظة العقيق وعدد اثنين من المنازل بمركز جرب وعدد منزل واحد بمركز كرا وتم إيواء عائلة مكونة من خمسة أشخاص بمحافظة العقيق مبينا بأن شدة الحالة كانت على محافظة العقيق والمراكز التابعة لها، مضيفا بأنه نظراً لاستمرار هطول الأمطار على محافظة بلجرشي يجري العمل على إغلاق عقبة حزنه اضطراريا.

موكدا بأن مركز القيادة والتوجية لازال يتلقى العديد من البلاغات، وكذلك جميع الفرق الميدانية تباشر هذه البلاغات بما يقتضية الموقف.

وأبان العقيد دايس بأنه فاضت عدد من السدود وهي ( سد المظلمات – سد الخرار – سد الصدر – سد مدهاس – سد ضرك – سد معشوقة – سد الملد – سد الضحيان- سد الاحسبة ) كما بلغ المنسوب الحالي اليوم لبعض السدود سد العقيق 19.6 م , سد الجنابين 20.5 م , سد الاحسبة 17.5م , سد عليب 5.2 م , سد ثراد 15.4 م.

كما شهدت مدينة الباحة مساء الثلاثاء تساقط كميات كبيرة من البرد غطت شوارع وطرقات المدينة، ووصل ارتفاعه قرابة نصف المتر، وأدت إلى أغلاق تلك الشوارع والطرقات وقامت معدات الدفاع بإزاحة كميات البرد من الطرق لتسهيل حركة مرور السيارات.

من جهته أوضح المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي بأنه تم الدفع بكافة فرق المراقبة لتأمين الطرق المتضررة من السيول، بالإضافة للمعدات التي تم توزيعها على المواقع المتضررة، وتم تكثيف العمالة وذلك تحت إشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الإدارة.