زيارة تفقد وتلمس احتياجات المواطن

ليس غريبا على أبناء وأحفاد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - هذه (اللفتة) الكريمة بمثل هذه الزيارات التي يقوم بها صاحب السمو المالكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إلى محافظات منطقة الرياض لتفقد أحوال المواطنين وتلبية مطالبهم وتلمس احتياجاتهم.

أشعر أن هذا اليوم هو يوم غير عادي لمحافظة الخرج وأهلها، فحين يلتقي أبناء الوطن مع قادتهم فإن اللحمة والألفة والمحبة ستتمازج وسيفرح (الوطن) لأن المواطنين والقادة كل لا يتجزأ والجميع في طريق الخير سائرون بحول الله.

فنحن في محافظة الخرج نستبشر بهذه الزيارة لدفع مشروع إيصال المياه المحلاة إلى محافظة الخرج بمراكزها وقراها، كما نتطلع إلى وضع حجر الأساس لمطار الخرج وماله من أهمية قصوى.

ونظرا لكثافة الحركة المرورية بين الخرج والرياض نأمل الدفع بتسريع ترسية مشروع قطار الخرج – الرياض (سكة القطار الخفيف). وهذا المشروع مقترح من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومرشح بأنه الخط النموذجي لهذا المشروع .

وهذه المشروعات كما لا يخفي على سموكم الكريم مشروعات مهمة لتنمية محافظة الخرج وتقليل الهجرة لمدينة الرياض

حفظ الله بلادنا من كل شر