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زاهى حواس يلقى محاضرة السبت عن أسرار الأهرامات بمكتبة الإسكندرية

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زاهى حواس يلقى محاضرة السبت عن أسرار الأهرامات بمكتبة الإسكندرية زاهى حواس يلقى محاضرة السبت عن أسرار الأهرامات بمكتبة الإسكندرية
يلقى الدكتور زاهى حواس عالم المصريات ووزير الدولة لشئون الآثار الأسبق، محاضرة بمكتبة الإسكندرية بعنوان "أسرار الأهرامات: الاكتشافات الحديثة"، وذلك فى يوم السبت الموافق 16 إبريل، فى تمام الساعة الثانية عصرًا، بمركز المؤتمرات - مكتبة الإسكندرية، وهى المحاضرة التى ينظمها مركز دراسات الخطوط؛ أحد المراكز البحثية التابعة للقطاع الأكاديمى بمكتبة الإسكندرية.

تأتى هذه المحاضرة تزامنًا مع اهتمام علماء المصريات المتنامى حول العالم باستكمال مشروعات استكشاف الأهرامات المصرية باعتبار أن عام 2016م هو "عام الأهرامات المصرية". وفى هذا الشأن أفاد الدكتور عصام السعيد، مدير مركز دراسات الخطوط، أن المشروع المصرى العالمى لاستكشاف أسرار جديدة عن الأهرامات سيكون له أثر هام فى كشف بعض الخبايا المعمارية والتاريخية المتعلقة بأهرامات الجيزة ومنطقة دهشور والتى لا يزال غالبها مجهولاً لليوم، فالأهرامات هى صروحًا معمارية ذات أهمية تاريخية.

كما صرح السعيد أيضًا أن محاضرة الدكتور زاهى حواس تأتى فى إطار فعاليات ندوة "أضواء على عصر الأهرامات: حفائر ونقوش" والتى تُعقد على مدار يومين متتاليين؛ يومى السبت والأحد 16-17 إبريل 2016م، وأضاف أن محاضرات وفعاليات الندوة ستستمر فى يوم التالى؛ يوم الأحد 17 إبريل منذ العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساءً، بقاعة الأوديتوريوم - مكتبة الإسكندرية، بحضور نخبة من الأساتذة فى مجال علم المصريات، ويحاضر فى تلك الندوة كل من الدكتور حسين عبد البصير، مدير عام منطقة آثار الهرم، والدكتور طارق العوضى، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة رانيا مصطفى، أستاذ تاريخ وآثار والشرق الأدنى القديم المساعد، بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية.

- غدا.. تراث مدينة "هيرموبوليس" القديمة فى ندوة بمكتبة الإسكندرية
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