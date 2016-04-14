أستاذ جراحة يعلن عن ظهور أجيال من المضادات الحيوية تقاوم المناعة ضدها

أعلن الدكتور عبد المعطى حسين - أستاذ الجراحة العامة بكلية طب قصر العينى، فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع" - عن ظهور أجيال جديدة من المضادات الحيوية تقاوم حدوث مناعة ضدها "Resiset Resistance" فى جسم الإنسان الذى يتعاطاها، مشيرا إلى أن هذه المضادات وافقت عليها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA".

وقال الدكتور عبد المعطى - على هامش مشاركته فى مؤتمر جمعية الجراحين المصرية المنعقد حاليا بالقاهرة - إن هذه المضادات الحيوية الحديثة ومنها السيفاتولين والتليرثرومايسين والكولستين تقاوم المناعة ضدها، كما تقاوم الميكروبات التى تظهر بعد العلميات الجراحية أو الإصابات العامة، وتستخدم حاليا فى الخارج بأمان وسيتم طرحها فى مصر قريبا ويوصى بأن يصفها الأطباء الأكثر خبرة.

وأشار أستاذ الجراحة العامة إلى أن الميكروبات اكتسبت مناعة ضد المضادات الحيوية التقليدية، وبالتالى أصبحت لا تؤثر على معظم الميكروبات، لذلك يجب ترشيد استخدامها ومعرفة النوع المناسب لكل حالة، موضحا أن سوء استخدام المضادات الحيوية أدى لحدوث مناعة شديدة ضدها وبالتالى فقدت تأثيرها.

ولفت الدكتور عبد المعطى إلى أن هناك خطوطا استرشادية لاستخدام المضادات الحيوية فى الحالات المختلفة، كما أن عدوى الجروح بعد العلميات خطيرة وتؤدى لحدوث وفيات أو تأخر خروج المريض من المستشفى نتيجة عدم استجابته للمضادات الحيوية.

وتابع: "يجب استخدام المضادات الحيوية وفقا للخطوط الجديدة التى أقرتها مؤخرا الجمعيات العالمية للمضادات الحيوية، والسعى لوضع خطوط استرشادية مصرية عن كيفية التعامل مع المضادات الحيوية"، موضحا أنه فى حال عدم استجابة الجسم للمضادات الحيوية يجب عمل مزرعة لمعرفة نوع الميكروب الموجود والمضاد المناسب له، وفى الحالات الخطيرة التى تستدعى إعطاء المريض مضادا حيويا يجب استخدام مضادات من أنواع خاصة جدا وحديثة ومرتفعة التكلفة لإنقاذ حياة المريض.

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