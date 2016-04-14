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القاهرة : دعوى قضائية بإغلاق السفارة الإيرانية وطرد السفير

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القاهرة - سباعي إبراهيم

    أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الأربعاء، الدعوى المقامة من المحامي المصري يوسف المطعني والتي تطالب بطرد السفير الإيراني وإغلاق السفارة الإيرانية بالقاهرة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43607 لسنة 70 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بصفتيهما والسفير الإيراني بجمهورية مصر العربية.

وقالت الدعوى إن دولة إيران تعبث في جميع الدول العربية ولا يعنيها سوى تنفيذ مخططها الإرهابي وتدعم ميليشيات إرهابية وكونت عصابات ومرتزقة بدعم مادي تارة ودعم لوجيستي استخباراتي تارة أخرى.

وأضافت الدعوى أن إيران ما زالت تدعم حزب الله الإرهابي الذي يقتل أشقاءنا بسوريا ويتم الإعلان عن هذا ودعمت ميليشيات عراقية حتى أصبح الإرهاب بالعراق أمرا طبيعيا كما دعمت جماعة الحوثيين في اليمن.

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