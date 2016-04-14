خادم الحرمين يرأس وفد المملكة إلى القمة الإسلامية.. اليوم

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى اسطنبول امس ليرأس وفد المملكة في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ اليوم, وكان في استقباله لدى وصوله مطار اتاتورك الدولي، وزير التنمية التركي جودت يلماز، ووالي اسطنبول واصب شاهين، والقائد العسكري اوميت دوندار. والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وسفير خادم الحرمين لدى تركيا الدكتور عادل بن سراج مرداد، والقنصل العام السعودي في اسطنبول مساعد بن عبدالمحسن القناوي، وأعضاء القنصلية السعودية في تركيا. وقد وصل في معية خادم الحرمين عدد من الأمراء والوفد الرسمي المرافق.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر أنقرة في وقت سابق امس متوجهاً الى اسطنبول.

وكان في وداعه بمطار ايسنبوا، وزير الطاقة والموارد البشرية برات البيرق، ووالي أنقرة محمد كليشلار، والقائد العسكري في أنقرة الفريق متين ايديلي، ومدير أمن أنقرة جميل دفيجول، وأعضاء السفارة والمكاتب السعودية في تركيا.

الى ذلك استقبل خادم الحرمين - حفظه الله - بمقر إقامته في اسطنبول أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

كما استقبل الملك سلمان، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

12 وثيقة أمام «قمة إسطنبول».. تتعلق بالقضية الفلسطينية والنزاعات والهجرة ومكافحة الإرهاب والتطرف

وجرى خلال الاستقبالين استعراض العلاقات الأخوية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

الى ذلك يتوافد قادة ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم، إلى مركز المؤتمرات في مدينة إسطنبول، لعقد الدورة ال13 لمؤتمر القمة الإسلامي على مدى يومين.

ويتدارس القادة 12 وثيقة تشمل قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة ووضعية المجتمعات المحلية المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والإسلاموفوبيا والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، وبرنامج الخطة العشرية للمنظمة، وتعزيز التعاون العلمي في مجالات الصحة والتعليم العالي والبيئة.

كما سيتدارسون تعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي والإعلامي والقضاء على الفقر وتطوير البنية التحتية والمسائل القانونية والتنظيمية.