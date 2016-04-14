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" علوم الإسكندرية" تجدد الإعارة لـ 14 عضو هيئة تدريس بالجامعات العربية

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" علوم الإسكندرية" تجدد الإعارة لـ 14 عضو هيئة تدريس بالجامعات العربية " علوم الإسكندرية" تجدد الإعارة لـ 14 عضو هيئة تدريس بالجامعات العربية
قرر مجلس كلية العلوم،جامعة الإسكندرية،برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده ، عميد الكلية، تجديد الإعارة لعدد 14 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفة للعمل بالجامعات العربية الشقيقة.

كما وافق مجلس كلية العلوم، على منح درجة الدكتوراه فى العلوم للدكتور مصطفى محمد مطر، بقسم الفيزياء, و الدكتور علاء زكى عمر قسم الكيمياء, و الدكتورة ابتسام منصور شلبى قسم الكيمياء الحيوية, كما قرر المجلس منح درجة الماجستير فى العلوم بأقسام الكلية المختلفة لعدد 10 طلاب بالكلية ومن خارجها.


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