" علوم الإسكندرية" تجدد الإعارة لـ 14 عضو هيئة تدريس بالجامعات العربية

قرر مجلس كلية العلوم،جامعة الإسكندرية،برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده ، عميد الكلية، تجديد الإعارة لعدد 14 عضوا من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفة للعمل بالجامعات العربية الشقيقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- مجلس تأديب "علوم الإسكندرية" يلغى تسجيل طالبة بالماجستير لضبطها متلبسة بالغش
كما وافق مجلس كلية العلوم، على منح درجة الدكتوراه فى العلوم للدكتور مصطفى محمد مطر، بقسم الفيزياء, و الدكتور علاء زكى عمر قسم الكيمياء, و الدكتورة ابتسام منصور شلبى قسم الكيمياء الحيوية, كما قرر المجلس منح درجة الماجستير فى العلوم بأقسام الكلية المختلفة لعدد 10 طلاب بالكلية ومن خارجها.
>- مجلس تأديب "علوم الإسكندرية" يلغى تسجيل طالبة بالماجستير لضبطها متلبسة بالغش