أخبار المغرب الأربعاء..الرباط تحقق قفزة نوعية فى صناعة السيارات

ركزت أخبار المغرب الأربعاء، حول تحقيق صناعة السيارات فى المغرب تقدما بشكل سريع مع ضخ شركات كبيرة فى المجال مثل رينو وبيجو وستروين استثمارات كبيرة فيها لدرجة جعلت إيرادات تلك الصناعة تتجاوز عائدات الصادرات التقليدية للمملكة فى قطاعى الزراعة والفوسفات.

وجعل الاستقرار السياسى والامنى والتشريعات المحفزة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية الرباط تتقدم بسرعة فى مجال صناعة المركبات ومكوناتها.

أخبار المغرب الأربعاء..

>كما تناولت أخبار المغرب الأربعاء، تصريحات سفير المملكة المغربية لدى مصر ، محمد سعد العلمي، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون العربى من خلال توقيع اتفاقيات التعاون بين سلطات الجمارك بالدول الأربعة، التى تضم مصر والأردن وتونس والمغرب، حيث تعدها لبنة جديدة تضاف للعمل العربى المشترك، وتقوية لأسس اتفاقية أغادير لتقام على ركائز قانونية قوية.

ورصدت أخبار المغرب الأربعاء، أيضا، ما قالته المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي، امباركة بوعيدة، إن الزيارة التى تجريها نظيرتها الموريتانية حاليا للمغرب واللقاءات التى ستعقدها مع عدد من الوزراء المغاربة، تصب كلها فى نفس التوجه المبنى على إرادة سياسية مشتركة بين المملكة وموريتانيا تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني، اللذين يؤكدان كثيرا على أهمية وأولوية هذه العلاقات الثنائية.

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