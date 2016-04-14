حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 أبريل 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج الأسد الخميس 14/4/2016>جو من الصداقة والعلاقات الودية يسود فى عملك اليوم وتستمع حقًا بالقيام ببعض المهام بالمشاركة مع الأصدقاء ومن المحتمل أن تتلقى منهم الكثير من الدعم. يجب الانتهاء من كل المشاريع والمهام المعلقة اليوم فهو مناسب جدا لذلك.>لقد كنت مشغول بشكل كبير فى الآونة الأخيرة مما جعلك تهمل أمورك العاطفية بشكل كبير هذا وقت مناسب للاتصال بحبيبك والاتفاق على مواعيد للخروج معًا وتقضية بعض الأوقات السعيدة بعيدًا عن جو التوتر.>انشغالك الكثير يؤثر على صحتك بالسلب اليوم وقت مناسب لتهتم بصحتك فيحذرك الفلك من أزمة صحية مفاجئة فى الأيام القادمة إن لم تنتبه بشكل كبير>هذا هو الوقت المناسب لتتحمل المسئولية وسوف تجد الكثير من العون من أصدقائك المقربين. تدخل فى مرحلة مهمة من حياتك بدءً من اليوم عليك أن تكثف جهودك حتى تصل للنجاحات المنشودة.

برج الدلو الخميس 14 أبريل

برج الدلو على الصعيد المهنى:

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>أن تحصل على فرصة عمل جيدة، فهذا يعنى أنك تحتاج إلى كثير من الجهد والبحث، وهذا لا يعنى أن تترك العمل الذى أنت فيه، فهذا أمر يعرضك لكثير من المخاطرة، استمر فى عملك، وفى الوقت ذاته ابحث عن آخر، وطور من نفسك حتى عندما تأتى الفرصة تقتنصها.>تحتاج إلى الاهتمام بشكل أكبر بشريك حياتك حتى لا يضيع من بين أيديك، وهذا يحتاج منك التعبير بطريقة غير اعتيادية عن عواطفك ومشاعرك، فروتين الحياة ومللها يقتل الحب، إن لم نتغلب على ذلك .>إهمال الصحة يؤدى إلى نتائج وخيمة، لذلك عليك أن تقتطع من وقتك بعض الوقت لممارسة الرياضة، أمر مهم أخر يجب الانتباه إليه هو شرب المياه، فله مفعول السحر على الصحة وعلى نشاطك.>السعادة شعور لا ينتج سوى من تحقيق التوازن فى الحياة، فشعورك بالتقصير فى أى جانب من جوانب حياتك سيشعرك طوال الوقت بعد الرضا، لذلك عليك أن تحاول ألا يأتى جانب من جوانب حياتك على الآخر، إذ ذاك فقط ربما تجد السعادة

برج القوس حظك اليوم الخميس 14\4\2016

برج القوس على الصعيد المهنى:

برج القوس على الصعيد العاطفى:

برج القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>حتى تعيش حياتك، وتجد وقتاً لممارسة الأنشطة الحياتية المختلفة، عليك أن تنجز عملك فى الوقت المحدد، فهذا أمر ضرورى لاتزانك النفسى، وحافز كبير حتى تستطيع إنجازه، وعندما تنجزه عليك مكافأة نفسك، حتى تشعر بفارق بين تلك الأيام التى لا تنجز فيها أى شىء، وبين تلك التى تنجز فيها كثيراً.>عندما تكون من النوع الذى لا يسامح بسهولة، ولا تعود ثقته فى الآخرين بسرعة، فهذا يعنى أنك تحتاج إلى مزيد من الوقت، ولكن لا يعنى أن تغلق الباب فى وجه شريك حياتك الذى أخطأ فى حقك، فالجميع يخطىء، اترك له الباب مفتوحاً، واتركه لنفسك أيضاً حتى تستطيع مسامحته، ومع الوقت، وبالتصرفات الجيدة كل شىء يُحل.>عليك التسلح بالثقافة الطبية التى تمكنك من علاج ما يمكن علاجه إذا تعرضت أنت أو غيرك إلى مكروه، يمكنك أخذ دورة فى الإسعافات الأولية، حتى تتمكن من معرفة ما يجب فعله فى الوقت المناسب، هذا أمر مهم للغاية.>الحياة مغامرة، فلا تستسلم لشعورك الدائم بالرغبة فى السير إلى جانب الحائط، فهذا لا يعنى سوى أنك ستظل تقليدياً طوال العمر، فكر، وابدع، وغامر حتى تسعد .

برج الميزان حظك اليوم الخميس 14\4\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>إن شعرت أنك غير قادر على مواصلة العمل، وان ضغوطه أكبر منك، وأنه لا وقت لك لمزاولة حياتك اليومية، فأنت بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة للتفكير فى كل هذه الأمور وحسم قرارك إما بالاستمرار فيه، أو التوقف، فأنت بحاجة كبيرة إلى تطوير نفسك وربما هذه الفترة تساعدك على تطويرها ومعرفة نقاط ضعفك.>إن أخطأت فى حقك شريك حياتك، فعليك الاعتذار عن ذلك، فعدم اعتذارك سيجعل هناك فجوة كبيرة بينكما، وسيبنى جداراً من الصمت، حاول أن تكسره بتقديمك للاعتذارات.>النوم أمر أساسى لإعادة التوازن إلى حياتك، فإن لم تأخذ عدد ساعاتك الكافية من النوم، فهذا سيؤثر على باقى جوانب حياتك، فاحرص على النوم بالقدر الكافى حتى تعيد التوازن إلى حياتك.>توطيد علاقتك بأصدقائك الحاليين، والسؤال عن أصدقائك القدامى يحقق لك قدر كبير من السعادة، فالإنسان بلا أصدقاء يشعر أن حياته مملة وروتينية، فحافظ على هذه العلاقات.

حظك اليوم برج الثور الخميس 14/4/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>لديك العديد من الأمور العالقة التى يجب عليك انجازها فى أسرع وقت ولديك متسع من الوقت لتنفيذ ذلك عليك أن تسرع ولا تضيع الوقت. عليك أن تسير هذه الفترة مع التيار ولا تعترض كثيرًا على المهام التى تطلب منك.>قد تدخل فى علاقة حب جديدة وتنسى حبك القديم عليك الحذر كثيرًا حتى لا تنغمس فى علاقة غير مناسبة لك وتخسر من يحبك بصدق وازن جيدًا بين عقلك وعاطفتك.>تعمل بشكل متواصل هذه الأيام جسدك يحتاج بشده إلى بعض الراحة والاسترخاء من الممكن أن تأخذ عطله صغيرة وتذهب إلى أحد الأماكن الساحلية أو الهادئة حتى تستعيد نشاطك مره أخرى.>هناك احتمال قوى أن تقابل شخص بالصدفة اليوم سوف يلعب دورًا هامًا فى حياتك الأيام القادمة. كن على استعداد للتغيير وتقبل النصيحة التى من الممكن أن تفتح أمامك طريق جديد ومثير.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 14 أبريل

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى..

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>هناك أخبار سارة فى طريقها إليك، فمن المتوقع أن تحصل على مكافأة مالية أو حتى ترقية منتظرة منذ فترة طويلة، حاول أن تهتم بكل التفاصيل، ولا تجعل الأمور تخرج هكذا من بين يديك دون أن تديرها بشكل جيد.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالحبيب، فكل ما عليك هو أن تستمع إليه وتبحث عن طرق تعالج بها الأمور والأزمات التى طالت علاقتكما فى الفترة المقبلة.>حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان، استمع إلى نصائح الأطباء ولا تهمل فى صحتك كثيراً لأن هذا ستندم عليه فى الفترة المقبلة.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما هى عليه الآن، وستزول كافة الخلافات التى وقعت بها، عليك كذلك أن تبحث عن أفضل الطرق لتجاوز كل الخلافات بينك وبين الأسرة.

حظك اليوم برج الجدى الخميس 14/ 4/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>تفكر فى التغيير لبعض الوقت. اليوم قد ترى فرصة من شأنها أن تجذبك كأن تتلقى دعوة لمقابلة عمل، تكون بمثابة الخطوة الأولى تجاه هذا التغيير، لكن كن حذرًا وفكر جيدًا فى كل العروض التى تتلقاها.>أنت بحاجة إلى أن تدرك أن الحدود هى علامة على وجود علاقة صحية. لا تتعدى على المساحة الشخصية لشريك حياتك ثم تحاول تبرير ذلك باسم الحب. ومن الضرورى أيضا ألا تسمح لشريك حياتك بأن يسيطر عليك لأن هذا يمكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل.>كنت قد أجريت مؤخرا بعض التغييرات فى نمط حياتك نحو الأفضل وستبدأ تؤتى ثمارها. قد تكسب منافسة اليوم أو أداء أفضل مما كنت تستخدم فى وقت سابق. بشرتك سوف تستفيد بشكل خاص من التغييرات المتعلقة بصحتك.>هناك شعور بعدم الرضا تعانى منه من فترة ليست بالقصيرة ستبدأ فى التلاشى اخيرا وسوف تعرف غريزيا أن كنت قد وجدت المكانة الخاصة بك فى الحياة، وسوف تكون قادرا على فهم ما هى التغييرات التى يجب تنفيذها لجعل صحتك افضل فضلا عن العمل على نحو أفضل بكثير.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 14/ 4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>بذلت أفضل ما لديك من جهود ولكنك تشعر بالإحباط لأن هناك الكثيرين ممن دعمتهم وراعيت مصالحهم كثيرًا ولكنهم لم يقدروا مساعيكم ولكن لا تهتم بشأن هؤلاء الناس وحاول أن تفصل مشاعرك وعواطفك عن عملك.>أنت على استعداد للاستماع إلى الشخص الذى تحبه حتى لو تكلم إلى المالا نهاية وهو ما يجعلك شريكًا مثاليًا لمدى الحياة، واذا كنت تفكر فى أن تتخذ خطوة أقرب إليه لا تخجل من ذلك.>مشكلة صحية عابرة ستكون الدافع لك لإجراء تغييرات حقيقية وصحية فى نمط حياتك، وتقرر التخلى عن إدمان التدخين وبدء الرياضة وسيكون التحدى الحقيقى أمامك هو التمسك بهذا الروتين لليوم.>تحقق تقدمًا كبيرًا اليوم فى حياتك إما على الصعيد المهنى أو الشخصى، ورغم ذلك من المحتمل أن تشعر بأنك ممزق ومشتت إلى حد كبير ولكنك سرعان ما ستستعيد توازنك بشكل جيد جدًا.

حظك اليوم برج القوس الخميس 14/ 4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تشعر بالحيرة والضغط الشديد لأنك تحاول بأقصى ما يمكنك أن تستثمر وقتك لتطوير شخصيتك ومهاراتك الشخصية ولكنك تعجز عن تحقيق التوازن بين ذلك وبين مهامك فى العمل. فترة التخبط هذه ستستمر لبعض الوقت ولكن سيمكنك أن تنقذ كل شيء بعد بعض الوقت.>أنت فى مزاج عصبى جدًا اليوم ومن المحتمل أن ينعكس ذلك سلبا على شريك حياتك وانت تدرك فى قرارة نفسك أنك تظلمه لكنك لا تزال تجد صعوبة فى عدم الانفعال والتحكم فى اعصابك اذا لم يمكنك ذلك حاول أن تقضى بعض الوقت بعيدًا عنه وإلا ستكون علاقتك به فى خطر.>أنت بحاجة لأن تدرك أن الصحة النفسية لها تأثير عميق على الصحة البدنية فاهتم بشكل كبير وكافى بصحتك النفسية وتحكم فى التوتر الذى تعيشه والانفعالات التى تسيطر عليك وستجد أن هذا ينعكس ايجابا على حالتك الصحية.>اليوم مهم بالنسبة لك جدًا على الصعيد المهنى والشخصى، قد تطور اتصالات مع شخص ما قريب منك تنعكس ايجابا على حياتك المهنية كأن تتلقى عرضا جديدة بفرصة مميزة.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 14/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>لا تتخذ قرارات غير محسوبة بسبب الضغط الذى تتعرض ليه لقد صبرت لفترات طويلة لا تضيع مجهودك السابق تحلى فقط ببعض الصبر وسوف تمر تلك الفترة نحو مرحلة مستقرة وهادئة.>الحياة أخذ وعطاء إن لم يعطيك الشريك الحب والاهتمام مثلما تفعل فلا تستمر فى تلك العلاقة لا تستنزف طاقتك ومشاعرك مع شخص لا يستحق ذلك وسوف تنتهى العلاقة فى النهاية وتترك لك الكثير من الآثار السلبية السيئة.>قد تعانى من بعض المشاكل فى التنفس ربما بسبب التقلبات الجوية المفاجئة هذه الأيام عليك أن تحذر تمامًا فى تلك الفترة حتى لا تتفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ.>اليوم الأمور دائرة ما بين المشاكل العملية والعاطفية عليك أن تتعامل مع الأمور بذكاء ولا تعطى احكام خاطئة نتيجة للتوتر والعصبية تحلى بالصبر حتى تمر تلك الفترة بسلام.

حظك اليوم برج العذراء اليوم الخميس 14 أبريل

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك

>الأوضاع فى العمل كانت غير مستقرة تماماً مؤخراً، لذا ينصح بأن تكون أكثر التزاما فيما يخص عملك، ولا تدع الأفكار السلبية تتزايد من حولك وتحبطك أكثر من اللازم، خصوصاً أن مثل هذه الأزمات تكون واردة.>علاقتك بالحبيب مستقرة جداً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة مرتقبة تجمع بينكما، كل ما عليك أن تتفهم دوافعه فى التصرفات التى قام بها مؤخراً، فالعلاقات العاطفية دائماً ما تمر بمثل هذه الأزمات.>أزمة صحية طارئة من الممكن أن تكون من نصيبك إذا لم تتوقف عن التصرف بشكل خاطئ، وتعرف جيداً كيف يمكن أن تتفادى السهر فى لعمل وكذلك يجب أن تحصل على قسط وافِ من النوم.>الفترة المقبلة أفضل بكثير مما تتخيل، وكل ما كنت تحاول القيام به مؤخراً سيتحقق لأنك كنت قادر على تجاوز كل الأزمات السابقة بسهولة.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 14 أبريل 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

>ربما تمر ببعض الأزمات الطارئة خلال الفترة القليلة المقبلة، حاول أن تتعامل مع كل هذه التغيرات بهدوء ولا تسعى إلى افتعال الأزمات والمشاكل، خصوصاً أن وضعك فى العمل مؤخراً تأثر كثيراً لأسباب مختلفة.>علاقتك بالحبيب ستمر ببعض الأزمات خصوصاً بعد أن اتخذا هو قرارات ربما سيكون لها تأثير كبير على علاقتكما، لا تدع الوقت يمر دون أن يكون هناك فرصة لحل كل هذه الصراعات الدائرة بينكما.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون صحتك أفضل بكثير مما تتوقع، لأنك حرصت على أن تستمع إلى نصائح الأطباء، وكذلك الإجازة التى حصلت عليها مؤخراً منحت جسدك الراحة التى يستحقها.>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل مما تتخيل، حاول فقط أن تعيد ترتيب أوراقك وتبحث عن أفضل حلول لحل الأزمة الطارئة مع العائلة.