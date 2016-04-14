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اليوم نظر محاكمة إكرامى الصباغ بتهمة النصب على 35 مواطنا

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اليوم نظر محاكمة إكرامى الصباغ بتهمة النصب على 35 مواطنا اليوم نظر محاكمة إكرامى الصباغ بتهمة النصب على 35 مواطنا
تنظر دائرة جنح دار السلام بمحكمة جنح المعادى، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر عبد العزيز العربى، اليوم الخميس، محاكمة إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة "أونست"، المتهم بالنصب على المواطنين.

تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

يذكر أن عدد المتقدمين ببلاغات للنيابة العامة ضد الشركة 35 مواطنًا، يتهمون فيها إكرامى الصباغ بالنصب عليهم، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسه، وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية أوراق القضية إلى المحكمة الجزئية لمحاكمته.


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